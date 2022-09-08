«Следующему — приготовиться». В Мелитополе прогремел взрыв у дома одного из топ-гауляйтеров — мэр

8 сентября, 16:19
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Мелитополь, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мелитополь, 3 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 8 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв у дома коллаборанта и псевдоруководителя КП Водоканал Юрия Онищука.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

Федоров назвал Онищука одним из топ-5 гауляйтеров из «взрывного списка» партизан. До полномасштабного вторжения, как утверждает мэр, он занимался коррупцией и задолжал подчиненным более 2 млн гривен зарплаты.

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Сейчас, по данным городского главы, он активно помогает в организации псевдореферендума.

«Вернее сказать, помогал. Говорят, изрядно испугался после взрывов. Но как минимум такое же участие ждет каждого любителя „русского мира“ и фейковых референдумов. Следующему — приготовиться», — пишет Федоров.

Днем ранее Федоров сообщал, что в Мелитополе взорвали штаб путинской Единой России, где оккупанты готовили «референдум».

https://www.youtube.com/embed/S9dnr0dTVWg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Партизаны Мелитополь Коллаборант Взрыв

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