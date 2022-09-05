В Мариуполе украинское сопротивление устроило взрыв, ликвидирован минимум один оккупант — советник мэра

5 сентября, 21:07
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Мариуполь, 21 августа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мариуполь, 21 августа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мариуполе силы сопротивления устроили взрыв, в результате которого был ликвидирован российский оккупант.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

По его данным, взрыв произошел приблизительно в 17:50 в понедельник, 5 сентября.

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«Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к мариупольской бавовне», — пишет он.

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Он добавил, что сопротивление подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.

Ранее сообщалось, что активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.

https://www.youtube.com/embed/GEJtDSlOqoM
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Партизаны Войска РФ

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