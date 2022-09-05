В Мариуполе украинское сопротивление устроило взрыв, ликвидирован минимум один оккупант — советник мэра
Мариуполь, 21 августа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Во временно оккупированном Мариуполе силы сопротивления устроили взрыв, в результате которого был ликвидирован российский оккупант.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его данным, взрыв произошел приблизительно в 17:50 в понедельник, 5 сентября.
«Наше сопротивление мягко намекает на подготовку к мариупольской бавовне», — пишет он.
Он добавил, что сопротивление подтвердило ликвидацию минимум одного оккупанта.
Ранее сообщалось, что активисты движения сопротивления в Мариуполе креативно протестуют против российской оккупации — изображают украинскую букву Ї в разных уголках города.
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