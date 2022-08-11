В Мариуполе партизаны сожгли склад оккупантов с награбленным имуществом — мэр

11 августа, 14:21
В Мариуполе также действует партизанское движение (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Мариуполе также действует партизанское движение (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В захваченном Мариуполе партизаны сожгли склад российских оккупантов, где они хранили награбленное имущество местных жителей.

Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко, сообщает Telegram-канал Media Center Ukraine.

«В Мариуполе также присутствует партизанское движение. Есть подтвержденная информация, что мариупольское сопротивление подожгло склад оккупантов, где те собирали награбленные в городе вещи — преимущественно обворовывая человеческие квартиры. Наши партизаны подожгли этот склад, чтобы никакое имущество не досталось россиянам», — сказал он.

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Также, по словам мэра, на захваченных территориях Донецкой области постоянно появляется украинская символика.

«Люди, находящиеся в плену у россиян, это около 10 тысяч человек, они все против оккупантов. Только 6% горожан поехали в Россию», — добавил Бойченко.

1 августа партизаны подожгли поле с зерном вблизи Мариуполя, чтобы оккупанты не успели его украсть. Огонь перекинулся на ремонтную базу РФ, расположенную на окраине поселка Безыменное, уничтожив танк.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Партизаны Война России против Украины

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