«Помогают замедлить продвижение оккупантов». В Луганской области партизаны уничтожают объекты инфраструктуры — Гайдай

2 августа, 14:37
Партизаны в Луганской области уничтожают объекты инфраструктуры (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Партизаны в Луганской области уничтожают объекты инфраструктуры (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В Луганской области начали работать партизаны, которые и уничтожают объекты инфраструктуры, чем помогают замедлить продвижение оккупационной армии РФ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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«У нас начали работать партизаны, и достаточно удачно, это не только расклейка листовок, но и уничтожение объектов инфраструктуры, что очень помогает тормозить атаки и продвижение российской армии», — отметил он.

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Ранее Гайдай сообщал, что оккупанты до сих пор не могут захватить два последних свободных населенных пункта в Луганской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Партизаны Сергей Гайдай Война России против Украины

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