В Крыму партизаны передали раненым военным РФ пирожки с ядом: восемь оккупантов погибли, 18 в реанимации — СМИ

9 августа, 14:35
В Крыму украинские партизаны отравили военных РФ (Фото:AKuptsova/pixabay.com)

В Крыму украинские партизаны отравили военных РФ (Фото:AKuptsova/pixabay.com)

В оккупированном Крыму украинские партизаны отравили раненых военных РФ, передав им в госпиталь пирожки с ядом, сообщает Обозреватель.

По данным издания, военнослужащие оккупационных войск РФ лечились в 1472 военно-морском клиническом госпитале МО РФ в Севастополе.

В результате действий партизан погибли восемь российских военных, еще 18 — в реанимации.

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4 августа в Луганской области партизаны расстреляли автомобиль с так называемыми «местными властями» захваченного города Беловодск.

С 1 января в Украине введен в действие закон Об основах национального сопротивления.

В июле его поддержали нардепы Верховной Рады. Закон вступил в силу 1 августа 2021 года, а с 1 января 2022 года введен в действие.

Согласно закону, ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций ВСУ, а руководство движением будет осуществлять командующий ССО.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Севастополь Российские военные Война России против Украины

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