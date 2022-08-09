В Крыму партизаны передали раненым военным РФ пирожки с ядом: восемь оккупантов погибли, 18 в реанимации — СМИ
В Крыму украинские партизаны отравили военных РФ (Фото:AKuptsova/pixabay.com)
В оккупированном Крыму украинские партизаны отравили раненых военных РФ, передав им в госпиталь пирожки с ядом, сообщает Обозреватель.
По данным издания, военнослужащие оккупационных войск РФ лечились в 1472 военно-морском клиническом госпитале МО РФ в Севастополе.
В результате действий партизан погибли восемь российских военных, еще 18 — в реанимации.
4 августа в Луганской области партизаны расстреляли автомобиль с так называемыми «местными властями» захваченного города Беловодск.
С 1 января в Украине введен в действие закон Об основах национального сопротивления.
В июле его поддержали нардепы Верховной Рады. Закон вступил в силу 1 августа 2021 года, а с 1 января 2022 года введен в действие.
Согласно закону, ведущая роль в организации, подготовке, поддержке и выполнении задач сопротивления должна принадлежать Силам специальных операций ВСУ, а руководство движением будет осуществлять командующий ССО.
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