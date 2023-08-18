В Крыму оккупанты заставляют персонал железной дороги шпионить за пассажирами — партизаны 18 августа, 20:59 Крым (Фото:Reuters)

Во временно оккупированном Крыму оккупанты заставляют персонал железной дороги выявлять патриотов Украины среди пассажиров.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

По данным движения, в администрации Крымской железной дороги с персоналом были проведены инструктажи сотрудниками российской ФСБ. Представители российской спецслужбы призвали сотрудников предприятия к повышению бдительности по выявлению проукраинских настроений и высказываний.

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Российские «фсбшники» заявили, что они якобы уже смогли провести ряд арестов по сигналам от кассиров, работающих в поездах, пишет Атеш. В кассовых залах и в салонах электропоездов пригородного сообщения помимо видеонаблюдения, ведется звукозапись, добавили партизаны.

«Персоналу рекомендовали аккуратно заглядывать в гаджеты пассажиров, внимательно прислушиваться к разговорам между ними. Если они что-либо услышат — немедленно сообщать представителям транспортной безопасности или полицаям», — говорится в сообщении.

По словам партизан, инструкции российские спецслужбы раздают уже почти неделю, на планерках кассиров и контролеров по всем узлам ЖД оккупированного Крыма. Они предполагают, что такие инструктажи проводятся для руководителей предприятий других направлений.