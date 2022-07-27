Ликвидирован коллаборант. Партизаны взорвали авто «полиции» оккупантов в Херсоне — ГУР 27 июля, 20:56 В результате взрыва один силовик погиб, а второй был госпитализирован. (Фото:Скриншот видео МОСТ ХЕРСОН/Twitter)

Партизаны во временно захваченном Херсоне взорвали автомобиль так называемой «полиции» оккупантов, в результате чего один из силовиков погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

«Движение сопротивления на временно оккупированной Херсонской области продолжает распространять среди сторонников русского мира и местных коллаборантов билеты на концерт Кобзона», — сообщает ГУР в Telegram.

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По их данным, партизаны взорвали автомобиль так называемой полиции российской оккупационной администрации в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса.

В результате взрыва один силовик погиб, а второй был госпитализирован.

Ранее местные СМИ сообщали, о подрыве в Херсоне авто с полицейскими, которые перешли на сторону российских оккупантов.

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