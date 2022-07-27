Ликвидирован коллаборант. Партизаны взорвали авто «полиции» оккупантов в Херсоне — ГУР

27 июля, 20:56
В результате взрыва один силовик погиб, а второй был госпитализирован. (Фото:Скриншот видео МОСТ ХЕРСОН/Twitter)

В результате взрыва один силовик погиб, а второй был госпитализирован. (Фото:Скриншот видео МОСТ ХЕРСОН/Twitter)

Партизаны во временно захваченном Херсоне взорвали автомобиль так называемой «полиции» оккупантов, в результате чего один из силовиков погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

«Движение сопротивления на временно оккупированной Херсонской области продолжает распространять среди сторонников русского мира и местных коллаборантов билеты на концерт Кобзона», — сообщает ГУР в Telegram.

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По их данным, партизаны взорвали автомобиль так называемой полиции российской оккупационной администрации в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса.

В результате взрыва один силовик погиб, а второй был госпитализирован.

Ранее местные СМИ сообщали, о подрыве в Херсоне авто с полицейскими, которые перешли на сторону российских оккупантов.

https://twitter.com/most_ks_ua/status/1552235982795186177?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1552235982795186177%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Fu-hersoni-pidirvali-mashinu-z-kolaborantami-novini-ukrajini-50259294.html
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Разведка Партизаны Херсонская область

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