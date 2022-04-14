«Сюрприз для оккупантов». Мэр Мелитополя рассказал о партизанском движении в городе 14 апреля, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Мэр Мелитополя Иван Федоров (Фото:Мелитопольский горсовет)

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о партизанском движении во временно захваченном городе.



Война России против Украины — главные события 14 апреля

В эфире телемарафона он сообщил, что за три недели в Мелитополе уничтожили 70 российских военных.

«Российские оккупанты, зайдя на территорию Украины, получили неожиданное сопротивление. Ни один мэр города среднего или большого города не стал на сторону оккупантов. То, что делают ВСУ — заслуживает глубочайшего уважения и войдет в мировую историю. А теперь еще один сюрприз для оккупантов — это работа спецслужб при поддержке местного населения и благодаря этому получаются такие неожиданные для российских оккупантов новости», — отметил Федоров.

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Он также рассказал, что местные коллаборанты Галина Данильченко, Евгений Балицкий и прочие передвигаются по Мелитополю исключительно в сопровождении военных РФ. Даже в кабинете с Данильченко постоянно находится сотрудник спецслужб РФ. В представлении коллаборантов — это охрана, а на самом деле — конвой, добавил Федоров.

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