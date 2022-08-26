«Партизаны поработали». Псевдореферендума на оккупированных территориях в ближайшее время не будет — Гайдай 26 августа, 10:20 Партизаны сорвали проведение псевдореферендума на оккупированных территориях (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

В ближайшее время псевдореферендума на оккупированных территориях не будет, благодаря работе украинских партизан.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В последнее время значительно активизировалось украинское подполье, благодаря которому ВСУ точно уничтожают российские склады и базы орков. Поэтому у оккупантов даже нет вариантов где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел», — написал он.

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Также на оккупированных территориях появляются проукраинские открытки с «приветами», в связи с чем оккупанты живут в ужасе, что скоро за ними придут.

В администрации так называемой «ЛНР» проходят постоянные совещания с участием россиян, которые истерически требуют от своих приспешников навести порядок в «республике». Однако все поисковые мероприятия псевдоправоохранителей не увенчались успехом.

«Поэтому оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение „референдума“ на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности», — добавил Гайдай.

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