Украинцы, оказавшиеся в составе оккупационной армии страны-агрессора России, калечат себя, чтобы избежать участия в штурмах позиций Сил обороны Украины в Херсонской области.

Об этом в понедельник, 28 июля, рассказали в партизанском движении Атеш со ссылкой на своего агента в составе Днепровской флотилии ВС РФ. По его словам, случаи самоувечий среди военнослужащих подразделения — систематические. Так, в конце июня насильно призванный в оккупационную армию РФ украинец из Херсонской области специально ранил другого военнослужащего, который также был незаконно мобилизован с оккупированной территории.

«Оккупанты вынуждают местных выполнять боевые приказы, но даже под дулами автоматов люди находят способ избежать фронта. Такие инциденты перестали быть единичными и уже превратились в систему», — подчеркнули в Атеш.

В феврале 2025 года в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что украинские мужчины, незаконно мобилизованные в ряды оккупационной армии РФ с временно оккупированных территорий, систематически подвергаются издевательствам и унижениям. По данным украинских разведчиков, после незаконной мобилизации в армию РФ украинцы попадают в жернова жестокой дедовщины.

По данным ГУР МО, в период с 31 октября по 31 декабря 2024 года государство-агрессор на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей принудительно мобилизовало около трех сотен мужчин. Незаконный призыв на оккупированных территориях — очередное военное преступление россиян, акцентировали в ГУР МО.