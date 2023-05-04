Партизаны готовят оккупантам «подарки» в Луганске — ЦНС

4 мая, 01:48
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Глаз является символом Движения сопротивления (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

Глаз является символом Движения сопротивления (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

Во временно оккупированном Луганске продолжают действовать украинские партизаны. Они напоминают россиянам об активности местного Движения сопротивления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«Украинские партизаны сейчас находятся в Луганске и вместе с жителями оккупированного города готовят „подарки“ россиянам и их муртадам-коллаборантам», — говорится в публикации.

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sprotyv.mod.gov.ua
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

В разных районах Луганска подпольщики нарисовали глаз, что является символом Движения сопротивления.

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Отмечается, что такое послание демонстрирует интервентам и коллаборационистам, что украинцы внимательно следят за каждым шагом, и во время контрнаступления ВСУ «никому из них не удастся убежать».

В ЦНС также напомнили, что перед этим, в апреле, активисты общественного движения сопротивления оккупации Желтая ленты провели патриотическую акцию во временно оккупированном Луганске.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Луганск Луганская область Партизаны Оккупант Война в Украине

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