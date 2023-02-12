Партизаны просят сообщать о скоплении российской техники и личного состава в оккупированном Крыму 12 февраля, 07:55 Временно оккупированный Крым (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Во временно оккупированном Крыму партизаны обратились к местному населению с просьбой информировать о скоплении техники оккупантов, личного состава и ремонтных баз.

Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале крымских партизан.

«Если вы видите большое скопление рашистской техники, особенно в северном Крыму – присылайте в наш чат-бот их месторасположение с точными координатами и желательно с фото, и с описанием количества техники, ее состоянием. Также важно фиксировать места дислокации личного состава оккупационной армии», – говорится в публикации.

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Отмечается, что в целом любая военная активность и пассивность захватчиков в Крыму очень нужна, но можно с точным описанием места и того, что там находится.

«Также мы знаем, что в Джанкойском районе оккупанты повсюду оборудовали ремонтные базы для своей техники, информация о них и их расположении тоже очень нужна. Спасибо, что от наших общих действий зависит наша общая победа над оккупантами», — добавили крымские партизаны.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты, по данным военной разведки, готовятся к операции Вооруженных сил Украины по освобождению украинского Крыма.