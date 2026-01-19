Партизаны предупредили, что оккупанты получили новую партию боеприпасов и назвали два направления, где усилятся обстрелы

Один из грузовиков с российскими боеприпасами, путь которого отследили партизаны (Фото: Атеш / Telegram)

Российские оккупанты готовятся усилить обстрелы на Сумском и Харьковском направлениях , на это указывает логистический маршрут доставки боеприпасов.

Об этом в понедельник, 19 января, рассказали в партизанском движении Атеш со ссылкой на своих агентов, которые отследили путь вражеских боеприпасов из Волгоградской области (РФ).

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По словам агентов, очередная партия боеприпасов для группировки Север прибыла поездом в Михайловский район, была разгружена и распределена по пяти грузовикам. С учетом маркировки Север и движения колонны на запад по трассе Р-22 «Каспий», приоритетными направлениями являются Белгородская и Курская области РФ.

«Логистический маршрут указывает на подготовку к усилению интенсивности обстрелов на Сумском и Харьковском направлениях», — предупредили партизаны.

В Атеш также сообщили, что их агентам цепочка поставок для российских оккупантов известна на каждом этапе.

«Мы знаем, откуда пришел груз и куда он не доедет. Информация о состоянии экипажей и точные координаты машин уже переданы по назначению», — заверили в партизанском движении.

18 января сообщалось, что агент Атеш совершил диверсию в промышленной зоне Володарского района Брянской области РФ и вывел из строя оборудование электроподстанции.