В Мелитополе партизаны объявили вознаграждение в $10 000 за голову гауляйтера Балицкого — мэр 24 июня, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Партизаны предлагают за голову Балицкого 10 тысяч долларов (Фото:Молния/Telegram)

В захваченном Мелитополе местные партизаны предлагают за голову коллаборанта Евгения Балицкого вознаграждение в 10 тысяч долларов.

Об этом в ходе брифинга сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Наши партизаны сегодня открыли судебную охоту. По всему городу развесили объявление о том, что за главу основного гауляйтера они объявили премию в $10 тысяч», — сказал он.

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По словам, Федорова, за такие деньги Балицкого могут ликвидировать сами рашисты.

Он сказал, что в целом ситуация в городе с каждым днем усложняется, а одним из самых актуальных вопросов является паспортизация и так называемое оформление предпринимательской деятельности. Оккупанты пытаются заставить украинских пенсионеров и предпринимателей оформлять паспорта РФ, угрожая, что первые не будут получать пенсии, а вторые не смогут заниматься бизнесом.



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