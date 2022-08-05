Партизаны повредили железную дорогу в Луганской области — Гайдай

5 августа, 12:12
У оккупантов возникли проблемы в Луганской области (Фото:NickyPe/pixabay.com)

У оккупантов возникли проблемы в Луганской области (Фото:NickyPe/pixabay.com)

В Луганской области продолжает эффективно действовать партизанское движение. Несколько дней назад была уничтожена распределительная сеть железнодорожных путей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Она сожжена. Поэтому логистические сети по железной дороге остановлены на время», — пояснил он.

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По словам Гайдая, коллаборантам в Луганской области «будет очень неспокойно и тяжело работать».

Накануне Гайдай сообщил, что в оккупированном Беловодске партизаны расстреляли автомобиль, в котором находились так называемый «мэр"и его «помощник».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Железная дорога Война России против Украины

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