Стрелецкая бухта, в которой раньше стояли боевые корабли РФ, сейчас практически пустует, рассказали в Атеш (Фото: Атеш / Telegram)

Стрелецкая бухта в оккупированном Россией Севастополе практически пустует, ее используют в качестве стоянки для патрульных катеров и буксирных судов.

Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в партизанском движении Атеш, публикуя соответствующие кадры.

«Деградация оккупационного флота в Севастополе становится все очевиднее. Стрелецкая бухта, в которой ранее находилось большое количество боевых судов, сейчас простаивает», — отметили в Атеш.

По словам партизан, в бухте время от времени проводятся учения расчетов противодиверсионной обороны.

«Оставшиеся боевые корабли в Севастополе, которые могут стать целью для Сил обороны Украины, перемещают и пытаются спрятать», — пояснили в партизанском движении.

В июле 2024 года спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что Россия вывела из оккупированного Крыма последний сторожевой корабль своего Черноморского флота.

«Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день», — написал Плетенчук 15 июля.

Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа рассказывал в интервью Reuters, что Украина уничтожила или повредила 27 военно-морских кораблей России. (Эта цифра не учитывает другие, более мелкие суда и лодки, которые РФ использовала в Черном море для обслуживания своих сил).

Пять из этих 27 пораженных кораблей были уничтожены морскими минами, установленными украинскими дронами вблизи Севастопольской бухты, уточнил Неижпапа.

По состоянию на начало полномасштабного вторжения Черноморский флот РФ насчитывал 74 боевых корабля.