В районе Счастья партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты перевозили технику — Гайдай

7 января, 19:12
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Партизаны подорвали участок железной дороги в Луганской области (Фото:скриншот видео / Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram)

Партизаны подорвали участок железной дороги в Луганской области (Фото:скриншот видео / Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram)

Возле Счастья Луганской области партизаны подорвали железную дорогу, по которой российские оккупанты перевозили военную технику, боеприпасы и личный состав. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу, 7 января.

«Рождественские „эльфы“ работают… Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения г. Луганск — с. Лантратовка», — сообщил он.

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По данным Гайдая, по этому же маршруту россияне вывозили на свою территорию украинское зерно: только со Старобельского элеватора украли более 1000 тонн зерна.

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Ранее Сергей Гайдай рассказывал, что ВСУ в Луганской области постепенно продвигаются в направлении Сватово — Кременная, несмотря на то, что территория плотно заминирована.

29 декабря в Генштабе сообщали, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной.

https://www.youtube.com/embed/WXEtKtRvcZA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Луганская область Партизаны Счастье Сергей Гайдай Российская военная техника Железная дорога Война России против Украины

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