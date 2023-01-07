В районе Счастья партизаны подорвали железную дорогу, по которой оккупанты перевозили технику — Гайдай
Партизаны подорвали участок железной дороги в Луганской области (Фото:скриншот видео / Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram)
Возле Счастья Луганской области партизаны подорвали железную дорогу, по которой российские оккупанты перевозили военную технику, боеприпасы и личный состав. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в субботу, 7 января.
«Рождественские „эльфы“ работают… Вечером 6 января возле Счастья с помощью самодельного взрывного устройства уничтожено железнодорожное полотно сообщения г. Луганск — с. Лантратовка», — сообщил он.
По данным Гайдая, по этому же маршруту россияне вывозили на свою территорию украинское зерно: только со Старобельского элеватора украли более 1000 тонн зерна.
Ранее Сергей Гайдай рассказывал, что ВСУ в Луганской области постепенно продвигаются в направлении Сватово — Кременная, несмотря на то, что территория плотно заминирована.
29 декабря в Генштабе сообщали, что за неделю Силы обороны Украины продвинулись на 2,5 километра в направлении Кременной.