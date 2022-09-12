В Херсоне подорвали псевдоректора ХГУ, она в больнице в тяжелом состоянии — СМИ 12 сентября, 20:51 Татьяна Томилина (Фото:Тетяна Томіліна/Facebook)

Во временно оккупированном Херсоне в доме так называемой «ректора» Херсонского госуниверситета Татьяны Томилиной прогремел взрыв. Коллаборант была тяжело ранена и находится в больнице.

Об этом сообщает местный ресурс Мост со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ее охранник погиб. Оккупанты пока не комментировали покушение на Томилину.

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10 августа женщине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности. По данным следствия, 14 июня Томилина в сопровождении военных РФ и так называемой «директора департамента образования» Татьяны Кузьмич захватили помещение ХГУ. Тогда Томилина объявила себя «ректором университета РФ».

С того момента она давала интервью пропагандистским СМИ, в которых публично заявила о внедрении учебной программы РФ в украинском учреждении.

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