Партизаны под Мариуполем подняли флаг Украины — видео 25 августа, 01:12 Движение сопротивления со временно захваченных территорий поздравило украинцев с Днем Независимости (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Партизаны в пгт Никольское Мариупольского района в среду, 24 августа, поздравили украинцев с Днем Независимости, подняв украинский флаг.

Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал видео.



«Мариупольская группа сопротивления поздравила из оккупации украинцев и напомнила оккупантам, что Мариуполь и Мариупольский район — это Украина! Слава Украине!» — написал он.



Видео дня

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что оккупанты 24 августа могут провести во временно захваченном городе показательный «суд» над украинскими военнопленными, для которого готовили клетки в помещении филармонии. В среду Петр Андрющенко сообщил, что армия страны-террориста вторые сутки блокирует квартал со зданием филармонии в Мариуполе.

24 августа 2022 года Украина, которая уже полгода отражает полномасштабную российскую агрессию, отметила 31-й День Независимости. На столичном Крещатике прошла выставка уничтоженной российской военной техники.

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