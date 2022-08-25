Партизаны под Мариуполем подняли флаг Украины — видео

25 августа, 01:12
Поделиться:
Движение сопротивления со временно захваченных территорий поздравило украинцев с Днем Независимости (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Движение сопротивления со временно захваченных территорий поздравило украинцев с Днем Независимости (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Партизаны в пгт Никольское Мариупольского района в среду, 24 августа, поздравили украинцев с Днем Независимости, подняв украинский флаг.

Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал видео.

Читайте также:
ТОП-20 фото о победе. НВ представляет жизнеутверждающие снимки о войне в Украине от лучших фотокоров мира

«Мариупольская группа сопротивления поздравила из оккупации украинцев и напомнила оккупантам, что Мариуполь и Мариупольский район — это Украина! Слава Украине!» — написал он.

Видео дня

Читайте также:

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что оккупанты 24 августа могут провести во временно захваченном городе показательный «суд» над украинскими военнопленными, для которого готовили клетки в помещении филармонии. В среду Петр Андрющенко сообщил, что армия страны-террориста вторые сутки блокирует квартал со зданием филармонии в Мариуполе.

Читайте также:
«При участии Сирии». Как оккупанты пытаются организовать судилище над азовцами в Мариуполе — отвечает советник мэра

24 августа 2022 года Украина, которая уже полгода отражает полномасштабную российскую агрессию, отметила 31-й День Независимости. На столичном Крещатике прошла выставка уничтоженной российской военной техники.

https://www.youtube.com/embed/_k3hBKs6DVg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Партизаны День независимости День Независимости Украины Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X