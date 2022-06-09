«Атака с двух сторон». Военный эксперт объяснил, как партизаны могут помочь ВСУ при контрнаступлении на Мелитополь

9 июня, 17:13
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По словам Олега Жданова, партизаны могут срывать снабжение оккупационных войск в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

По словам Олега Жданова, партизаны могут срывать снабжение оккупационных войск в Мелитополе (Фото:inform.zp.ua)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ объяснил, как партизаны могут помочь Вооруженным силам Украины при наступлении на Мелитополь.

По его словам, если партизаны в Мелитополе будут действовать заодно с ВСУ, как, по его мнению, и будет, они могут обеспечить нарушение логистических цепочек, по которым обеспечивается группировка войск РФ.

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«Это главная задача партизан. Если они срывают снабжение, то войска на переднем крае остаются либо без топлива, либо без боеприпасов, либо даже без еды. Это оказывает существенное влияние на их боеспособность и помогает Вооруженным силам. И такая, я бы сказал, атака с двух сторон будет нам способствовать, чтобы мы имели успех в своих наступательных действиях», — сказал Жданов.

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13 апреля в ГУР Минобороны сообщили, что в Мелитополе партизаны ночью убили 70 российских военных.

18 мая в Запорожской областной администрации заявили, что в Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга.

22 мая сообщалось, что силы обороны Украины и движение сопротивления уничтожили радиолокационные станции российских оккупантов возле Мелитополя.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Партизаны Мелитополь Российско-украинская война Радио НВ

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