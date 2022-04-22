В Мелитополе партизаны самостоятельно ликвидировали около сотни оккупантов — мэр 22 апреля, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Жители Мелитополя перешли от митингов к более радикальным действиям (Фото:inform.zp.ua)

Украинские партизаны, действующие на территории Запорожской области, самостоятельно ликвидировали в захваченном РФ Мелитополе около сотни оккупантов.

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Об этом со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны Украины сообщил его мэр Иван Федоров.

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Городской глава отметил, что жители Мелитополя сопротивлялись ВС РФ с первых дней вторжения. Сначала это были просто мирные митинги, а потом люди начали действовать более радикально, блокируя продвижение автотранспорта захватчиков.

«Сегодня оккупанты полностью парализовали митинги, тем, что похитили много людей, но они не смогли похитить всех, кто против оккупации, поскольку это почти все жители города. Поэтом, да, действительно, по данным разведки, есть подтверждение того, что уничтожено уже около сотни оккупантов… Оккупанты пытаются хоть кого-то найти, однако никого найти не могут. Против них весь Мелитополь и все оккупированные города», — рассказал Федоров.

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