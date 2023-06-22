К северной границе Украины россияне перебросили спецназовцев ГРУ для борьбы с партизанами — ЦНС
Усилилась конфронтация между российским Силами специальной операции и ГРУ из-за распределения влияния (Фото:пресс-служба ЦНС)
Россияне перебросили спецподразделения ГРУ в Брянскую и Курскую область для борьбы с российскими партизанами.
Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.
По данным ЦНС, в Теткино Курской области и в Суземку Брянской области переброшены 50 военнослужащих спецподразделений ГРУ для борьбы с партизанами.
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Также в пресс-службе отметили, что усилилась конфронтация между российским Силами специальной операции и ГРУ из-за распределения влияния.
Ранее ЦНС сообщал, что российские войска переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы Бал, чтобы обстреливать украинские города на севере страны.