Партизаны взорвали железнодорожное полотно на оккупированной Херсонщине — видео

12 марта, 22:39
Поделиться:
Партизаны взорвали железнодорожный путь на Херсонщине (Фото:Скриншот с видео Атеш / Telegram)

Партизаны взорвали железнодорожный путь на Херсонщине (Фото:Скриншот с видео Атеш / Telegram)

Участники украинского партизанского движения Атеш в субботу, 11 марта, взорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск Херсонской области.

Партизаны опубликовали видео подрыва колеи.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1635017113822965761?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

В результате диверсии прервано снабжение железной дорогой российской армии в Херсонской и Запорожской областях.

Читайте также:
Украинские разведчики провели рейд на оккупированной территории Херсонской области — видео
Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Партизаны Херсонская область Российская армия Украинские партизаны Железная дорога Колея Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X