Партизаны взорвали железнодорожное полотно на оккупированной Херсонщине — видео
Партизаны взорвали железнодорожный путь на Херсонщине (Фото:Скриншот с видео Атеш / Telegram)
Участники украинского партизанского движения Атеш в субботу, 11 марта, взорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск Херсонской области.
Партизаны опубликовали видео подрыва колеи.
В результате диверсии прервано снабжение железной дорогой российской армии в Херсонской и Запорожской областях.