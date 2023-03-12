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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

В результате диверсии прервано снабжение железной дорогой российской армии в Херсонской и Запорожской областях.

Участники украинского партизанского движения Атеш в субботу, 11 марта, взорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск Херсонской области.

Партизаны взорвали железнодорожный путь на Херсонщине (Фото:Скриншот с видео Атеш / Telegram)

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