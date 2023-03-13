Партизаны в Новой Каховке подорвали замглавы оккупационной «администрации» — Атеш 13 марта, 21:11 Агент Атеш подорвал коллаборанта в Новой Каховке в 12:10 (Фото:Атеш/Telegram)

Во временно оккупированной Новой Каховке в понедельник, 13 марта, партизаны подорвали заместителя главы так называемой «Новокаховской военной администрации».

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.

Агент Атеш подорвал коллаборанта в Новой Каховке в 12:10 на проспекте Победы возле кафе Смачна країна у его машины. Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.

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В партизанском движении добавили, что ждут подтверждение «об окончательной ликвидации» коллаборанта.

«В любом случае, это станет напоминание рашистам и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно бесчинствовать на украинской земле», — пишут в Атеш.

11 марта участники украинского партизанского движения Атеш подорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск на оккупированной территории Херсонской области.

В результате диверсии было прервано снабжение по железной дороге российской армии в Херсонской и Запорожской областях.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что подрыв участка железнодорожного полотна партизанами в Херсонской области является «репетицией» перед масштабной акцией.