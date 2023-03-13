Партизаны в Новой Каховке подорвали замглавы оккупационной «администрации» — Атеш
Агент Атеш подорвал коллаборанта в Новой Каховке в 12:10 (Фото:Атеш/Telegram)
Во временно оккупированной Новой Каховке в понедельник, 13 марта, партизаны подорвали заместителя главы так называемой «Новокаховской военной администрации».
Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram.
Агент Атеш подорвал коллаборанта в Новой Каховке в 12:10 на проспекте Победы возле кафе Смачна країна у его машины. Отмечается, что никто из мирных жителей не пострадал.
В партизанском движении добавили, что ждут подтверждение «об окончательной ликвидации» коллаборанта.
«В любом случае, это станет напоминание рашистам и их прислужникам, что мы не позволим безнаказанно бесчинствовать на украинской земле», — пишут в Атеш.
11 марта участники украинского партизанского движения Атеш подорвали железнодорожное полотно между населенными пунктами Абрикосовка и Раденск на оккупированной территории Херсонской области.
В результате диверсии было прервано снабжение по железной дороге российской армии в Херсонской и Запорожской областях.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что подрыв участка железнодорожного полотна партизанами в Херсонской области является «репетицией» перед масштабной акцией.