«Самоликвидация» мостов и оккупантов. В захваченных городах Украины ширится сопротивление: что известно о самых масштабных диверсиях 23 мая, 16:36 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Взорванный железнодорожный мост в Акимовке Мелитопольского района, оккупированной россиянами (Фото:Сергей Братчук via Telegram)

Покушение на псевдомера-коллаборанта в оккупированном городе Энергодар Запорожской области стало очередным заметным эпизодом движения сопротивления, которое разворачивается на захваченных территориях Украины.

«Российские оккупанты, зайдя на территорию Украины, встретили неожиданное сопротивление. Ни один мэр среднего или крупного города не принял сторону оккупантов. То, что делают ВСУ, заслуживает глубокого уважения и войдет в мировую историю. А теперь еще один сюрприз для оккупантов — это работа спецслужб при поддержке местного населения, благодаря чему получаются столь неожиданные для российских оккупантов новости», — обобщил еще в апреле опыт сопротивления украинцев Иван Федоров, мэр оккупированного города Мелитополь, который за три месяца войны стал главным очагом движения сопротивления.

Видео дня

Генштаб ВСУ 3 мая констатировал, что «во временно занятых агрессором городах и селах активно продолжает развиваться движение сопротивления». А министр обороны Украины Алексей Резников 13 мая назвал сопротивление в Мелитополе, Херсоне и других населенных пунктах «важным вкладом в общую победу».

НВ напоминает о наиболее знаковых проявлениях партизанского движения и диверсиях, которые были совершены на территориях Украины, захваченных врагом после 24 февраля

Покушение на назначенного россиянами « мэра» Энергодара

В оккупированном Энергодаре (Запорожская область), который привлек к себе внимание всего мира после мартовской атаки российских сил на местную АЭС, партизаны проявили себя утром в воскресенье, 22 мая.

Около 8:30 утра раздался взрыв на улице Курчатова, 38 — в подъезде жилого дома, где на тот момент находился коллаборант Андрей Шевчик — так называемый «глава военной администрации» Энергодара, которого российские оккупанты назначили «мэром» вскоре после захвата города. Ранее 48-летний Шевчик был депутатом горсовета от партии ОПЗЖ.

Шевчика взорвали в доме, где проживает его мать — вероятно, с помощью самодельного взрывного устройства. Кроме него и охранников никто не пострадал. «Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. При взрыве никто из жителей подъезда не пострадал. Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно», — подтвердил факт «охоты» законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что Шевчик оказался в реанимации.

«Все пострадавшие были доставлены не скорыми, а автомобилями с буквами Z в медико-санитарную часть в городе Энергодар. Набежала куча военных. После осмотра у пострадавших были выявлены многочисленные ожоги, были повреждения обломками взрывного устройства мягких тканей, сотрясение головного мозга, и у Шевчика даже перелом ключицы», — рассказал Орлов. По его информации, после осмотра Шевчика и его охранников решили госпитализировать не в Энергодаре, а отвезли в больницу другого оккупированного города — Мелитополя.

Вскоре о подробностях покушения рассказали в Запорожской ОВА, предположив, что «партизаны ждали именно коллаборанта» и целенаправленно ударили по нему.

«После попытки взрыва в подъезде оккупанты начали обыски — искали красную Audi и двух молодых людей, а также усилили осмотр на блокпостах. Кроме того, до 24 мая всех автовладельцев заставляют снять тонировку с машин. В противном случае угрожают штрафами», — рассказали в Запорожской ОВА о карательных мерах в Энергодаре.

Оккупанты контролируют Запорожскую АЭС и город Энергодар с 4 марта. Большинство депутатов горсовета Энергодара еще 23−24 марта сложили мандаты, чтобы не сотрудничать с врагом. Однако Андрей Шевчик пошел на сотрудничество с российскими оккупантами и 27 марта заявил, что создал «совет самоорганизации города», который будет выполнять функции городских властей.

Запорожская ОГА 16 мая сообщала, что оккупанты получили указание готовить оккупированный Энергодар к «референдуму».

Мелитополь как центр сопротивления: многочисленные диверсии

С тех пор как в первые дни войны россияне заняли Мелитополь (Запорожская область), вся Украина запомнила имя мэра города Ивана Федорова, отказавшегося сотрудничать с оккупантами даже после российского плена. А в последующие месяцы и весь Мелитополь прослыл главной ячейкой движения сопротивления среди временно оккупированных территорий и городов Украины.

Вот лишь самые важные примеры того, что удалось сделать местному партизанскому движению за первые месяцы вторжения РФ и жизни в оккупации.

Ликвидация более 100 оккупантов, в том числе военных высокого ранга. О первых 70 уничтоженных в Мелитополе оккупантах Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщило еще в середине апреля. По его данным, многие из этих военнослужащих РФ были ликвидированы во время ночных патрулирований. «Причина смерти ночных патрульных во время комендантского времени — ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах их смерти оккупационная администрация тщательно скрывает», — рассказали в ГУР. Впоследствии, ссылаясь на аналогичные данные украинских разведчиков, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в конце апреля, что количество убитых таким образом захватчиков достигло сотни человек.

Впоследствии эта цифра лишь продолжала расти: в частности, 17 мая стало известно, что в Мелитополе украинские партизаны ликвидировали двух российских военнослужащих высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытались скрыть, но сразу после инцидента военные РФ усиленно проверяли в городе частный транспорт.

«Российские захватчики боятся ночной «партизанщины» и начинают учить украинский язык, — заявили 18 мая в Запорожской ОВА. — Об этом стало известно из перехваченных телефонных разговоров оккупантов, которые жалуются на атаки украинцев в Запорожской области. Что интересно: в конце разговора захватчики переходят на украинский и прощаются словами «До свидания». Еще немного и мы научим их говорить «Слава Украине!»

Подрыв железнодорожного моста. 28 апреля в Акимовке Мелитопольского района Запорожской области был взорван железнодорожный мост. Именно его оккупанты использовали, чтобы доставляли оружие и горючее для военной техники из АР Крым. Информацию о подрыве моста подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, иронически назвав это «самоликвидацией» моста. «После самоликвидации у москалей началась паника, так как поняли — достанем их кругом», — добавил Братчук. Издание РИА-Мелитополь давало схожие оценки, рассказав, что после диверсии «у орков началась паника», они останавливали все машины и начали обыски в близлежащих районах, а местным жителям лгали, что якобы сами взорвали мост во время «разминирования».

Впоследствии в ВСУ подтвердили, что мост удалось взорвать группе движения сопротивления Сил специальных операции Вооруженных сил Украины. Там также подчеркнули, что для россиян это был важный логистический объект на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь, и именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику и боеприпасы в оккупированные россиянами районы материковой Украины. «Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Пологов, Токмакв и Мариуполя. Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта. После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины», — пояснили в ССО.

Попытка подрыва российского бронепоезда. 18 мая, после сообщений о громких взрывах в городе, советник министра внутренних дел Антон Геращенко пояснил, что в этот раз целью движения сопротивления стала не только железная дорога, но и бронепоезд российских оккупантов. «Заряд сработал под вагоном с личным составом. Повреждено железнодорожное полотно», — рассказал Геращенко.

Позже советник главы ОП Алексей Арестович уточнил, что речь идет о бронепоезде, курсировавшем из Крыма «под Херсон, под Мелитополь». «Но партизаны его отловили, правда, сам бронепоезд не взорвали, взорвали колеи перед ним. Российские военнослужащие отделались легким испугом», — рассказал Арестович.

В Запорожской ОВА объяснили, что российский бронепоезд таки сошел с путей. «Железнодорожные вагоны, перевозившие личный состав и боеприпасы, перевернулись, от чего боекомплект сдетонировал», — добавили в местной областной военной администрации.

Уничтожение российских радиолокационных станций. 22 мая в Запорожской ОВА рассказали, что Силы обороны Украины и движения сопротивления уничтожили под Мелитополем радиолокационные станции (РЛС) российских оккупантов. Россияне использовали эти РЛС для глушения связи и разведки. «Также благодаря слаженным действиям с партизанами, украинские стрелки уничтожили несколько вражеских артиллерийских систем, — рассказали в ОВА. — На свои поражения захватчики ответили ужесточением контроля на блокпостах и проверками не только частных автомобилей, но и общественного транспорта в Мелитополе».

Новая железнодорожная диверсия. 23 мая оккупантам в Мелитополе снова было неспокойно: в городе раздавались взрывы и выстрелы. Как выяснилось, украинское движение сопротивления снова повредило железнодорожные пути, по которым идет снабжение российской оккупационной армии.

Взрыв на собрании оккупантов в мэрии города Кременная

В оккупированном городе Кременная Луганской области существенный инцидент произошел 25 апреля. В тот момент, когда в мэрии захваченного города собралось совещание с участием «народного мэра» от псевдореспублики «ЛНР» и коллаборантов, в здании раздался взрыв. Одновременно «взрыв газа», как оба их назвал советник главы МВД Антон Геращенко, прозвучал в местном отделении полиции, где также было собрание оккупантов.

«Когда в [мэрии] Кременной началось совещание силовиков и так называемого „народного „лнровского“ мэра“, как они любят говорить, „прозвучал хлопок“, — рассказал об обстоятельствах события Сергей Гадай, председатель Луганской ОВА. — После этого „хлопка“ снесло пол-здания вместе со всеми силовым блоком и коллаборантами, которые должны были „возглавлять“ оккупированную территорию». Позже Гадай подтвердил, что в помещении было немало людей, поэтому погибло и было ранено «очень много коллаборантов, предателей и русских оккупантов, не рядовых».

А еще в начале марта в Кременной «был найден труп умершего не своей смертью коллаборанта, главы ВТГ — Владимира Струка», напомнил после взрыва в мэрии Антон Геращенко, советник главы МВД Украины. «Его печальная судьба ничему не научила других. А нужно было делать выводы», — отметил он.

Геращенко также показал видео последствий взрыва в Кременной:

Десятки уничтоженных оккупантов в Херсонской области

26 апреля глава Николаевской ОВА Виталий Ким напомнил, что жители Херсонской области «вот уже два месяца сопротивляются», и за это время силами местного партизанского движения было уничтожено 80 оккупантов. «Это герои!» — отозвался Ким о представителях местного движения сопротивления.

Кроме того, именно Херсон и Херсонская область стали плацдармом наиболее интенсивной информационной партизанской кампании, направленной против захватчиков. В течение недель оккупации здесь регулярно появляются объявления-предупреждения для оккупантов и коллаборантов.

В частности, в Хесроне появилось такое предупреждение о минировании движением сопротивления мест возможного проведения псевдореферендума в регионе.

Именно в Херсоне неизвестные патриоты недавно вывесили украинское знамя над зданием железнодорожного вокзала.

А также регулярно предупреждают оккупантов о судьбе, которая ждет каждого из них на украинской земле.

Партизаны даже предлагают вознаграждение в криптовалюте за уничтожение российских военных.

Как это работает и как удается организовать диверсии?

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в недавнем интервью НВ напомнил, что тактика движения сопротивления для Украины не нова.

«Не могу сказать, что такого не было. У нас уже восемь лет идет война с Россией, и на оккупированных территориях партизанское движение есть. Его по-разному называют. Мы его зовем „агентурный элемент“. Сейчас популярным становится выражение „партизанское движение“ или „движение сопротивления“. Есть разные названия, однако результат один — это люди из местного населения, которые на временно оккупированных территориях верны государству и всячески помогают свержению власти оккупанта», — пояснил Буданов.

По его словам, достаточно много результативных уничтожений врага на оккупированных территориях сделано именно благодаря таким людям. «Начиная от операций по наведению и корректировке артиллерии и авиации, заканчивая проведением специальных операций по ликвидации врагов», — привел примеры Буданов.

Герой Украины Владимир Жемчугов, бывший узник оккупантов и активный участник подпольного движения в 2014—2015 годах в Луганской области, рассказывал Настоящему времени в конце апреля, что незадолго до вторжения, в начале 2022 года в Украине была возобновлена подготовка к партизанскому сопротивлению.

«В 2019 году руководством нашей страны было принято решение о прекращении поддержки партизанского сопротивления на оккупированных территориях. Все направления украинских спецслужб и тех же партизан сосредоточили только на сборе разведданных», — отметил Жемчугов. Теперь же, по его словам, поддержка движения сопротивления возобновлена. По состоянию на конец апреля особенно активно такие операции удавалось проводить «там, где есть возможность поддерживать — например, в Херсонской области, где нет линии фронта, куда можно доставить оружие и боеприпасы, где проживают ветераны АТО и остались какие-то ячейки, которые успели сделать за январь-февраль — те что-то пытаются делать», объяснил Жемчугов.

Он также добавил, что действенным инструментом сопротивления является саботаж на оккупированных территориях. «Все, что могут сделать простые гражданские люди без оружия — мы сейчас им даем эти инструменты для того, чтобы они ими могли воспользоваться. Саботаж — это, прежде всего, расклейка листовок, это организация митингов, запугивание оккупантов, выведение из строя коммуникаций железной дороги и всего, что связано с железнодорожным движением», — добавил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.