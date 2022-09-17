В Мелитополе партизаны взорвали железную дорогу, доставка боеприпасов оккупантам приостановлена — СМИ
Партизаны взорвали железную дорогу в Мелитополе, в результате чего доставка боеприпасов оккупантам приостановлена (Фото:РИА Мелитополь/Telegram)
В субботу, 17 сентября, в Мелитополе Запорожской области раздался взрыв. Партизаны взорвали железнодорожное полотно, которым оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым.
Об этом сообщает РИА Мелитополь в Telegram.
После инцидента русские военные проверяют все машины, всех велосипедистов, пешеходов.
По последним данным, погибших и пострадавших нет.
В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и часть железнодорожного пути.
В ночь на субботу, 17 сентября, под Мелитополем горела военная база русских оккупантов. Мэр города Иван Федоров отмечал, что пожар был очень мощным.
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