В Мелитополе партизаны взорвали железную дорогу, доставка боеприпасов оккупантам приостановлена — СМИ 17 сентября, 15:12 Партизаны взорвали железную дорогу в Мелитополе, в результате чего доставка боеприпасов оккупантам приостановлена (Фото:РИА Мелитополь/Telegram)

В субботу, 17 сентября, в Мелитополе Запорожской области раздался взрыв. Партизаны взорвали железнодорожное полотно, которым оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из АР Крым.

Об этом сообщает РИА Мелитополь в Telegram.

После инцидента русские военные проверяют все машины, всех велосипедистов, пешеходов.

По последним данным, погибших и пострадавших нет.

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В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приемно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и часть железнодорожного пути.

В ночь на субботу, 17 сентября, под Мелитополем горела военная база русских оккупантов. Мэр города Иван Федоров отмечал, что пожар был очень мощным.

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