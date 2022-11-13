Крымские партизаны заявили о ликвидации в Симферополе 30 оккупантов

13 ноября, 08:28
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Российские военные (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Российские военные (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Партизанское движение АТЕШ вижение украинцев и крымских татар) заявило о том, что его активисты ликвидировали во временно оккупированном Симферополе 30 российских военнослужащих. По их данным, произошло это в больницах.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале партизан.

«В военных госпиталях Симферополя агенты АТЕШ успешно ликвидировали 30 военнослужащих армии РФ. 30 недобитков, которым мы помогли добраться до суда Божьего», — говорится в заявлении.

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Крымские партизаны также добавляют, что в подлинности этой информации можно убедиться, проверив палаты и морги.

«Проверяйте палаты, проверяйте морги, жгите медкарточки. Можете 300 раз опровергать этот факт, но это правда! Думайте!» — отмечается в публикации.

Также в сети 12 ноября был опубликован список из 25 имен оккупантов, которые, как отмечается, были ликвидированы.

Все время с начала полномасштабного вторжения россиян на оккупированных территориях Украины активно действует партизанское движение. Как говорилось в недавно опубликованной статье Американского института изучения войны (ISW), россияне так и не смогли его побороть, чтобы уберечь свои тылы.

https://www.youtube.com/embed/Dz0IDGbUKVQ
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Симферополь Партизаны Российские военные Война России против Украины

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