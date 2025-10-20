В Севастополе партизаны разоблачили позиции разведки оккупантов и передали информацию ВСУ — Атеш
В Севастополе партизаны разоблачили позиции разведки россиян (Фото: Атеш)
Во временно оккупированном Севастополе партизаны провели разведку позиций 127-й отдельной разведывательной бригады оккупационных войск РФ (в/ч 67606).
Об этом сообщает партизанское движение Атеш.
Как сообщает движение, это подразделение входит в состав 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота России и активно привлекается к боевым действиям на Херсонском направлении.
Бригада была создана в 2014 году после оккупации Крыма и специализируется на разведывательно-штурмовых операциях.
По данным агентов, удалось установить места расположения ключевых объектов воинской части, графики дежурств на постах и маршруты передвижения командного состава. Вся полученная информация уже передана Силам обороны Украины для дальнейших действий.
5 октября движение Атеш сообщило, что во временно оккупированном Севастополе россияне ужесточили охрану на медицинских складах.