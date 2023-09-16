Партизан в оккупированном Геническе взорвал два грузовика с россиянами 16 сентября, 15:13 Представитель движения Атеш провел диверсию в Геническе (Фото:Атеш/Telegram)

Утром в пятницу, 15 сентября, представитель партизанского движения Атеш провел успешную диверсию во временно захваченном Геническе, взорвав два грузовика с оккупантами.

Об этом говорится в сообщении движения в Telegram.

Отмечается, что агент из состава Вооруженных сил России знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле заброшенных промышленных сооружений. Там он спрятал 10-килограммовую взрывчатку.

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В момент выхода военных РФ из техники взрывчатка была активирована, в результате чего были уничтожены два грузовика с личным составом.

Геническ оккупирован российскими захватчиками в первые дни полномасштабного вторжения, тогда все государственные структуры перешли под контроль захватчиков. Российская военная техника стояла в городе, а в окрестностях были созданы блокпосты с российскими войсками.

Атеш — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года после полномасштабного вторжения России в Украину. В него входят крымские татары, украинцы и русские, которые мобилизовались в состав российской армии с целью «разрушить ее изнутри».

Ранее сообщалось, что летом партизанам во временно оккупированном Мариуполе удалось ликвидировать 21 российского военного.

31 августа советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что группа Мариупольского сопротивления сожгла четыре автомобиля российских оккупантов.