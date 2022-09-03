Партизан Максим Махринов взорвал себя в Токмаке вместе с двумя оккупантами — СМИ 3 сентября, 18:50 Партизан Максим Махринов героически погиб, убив двух оккупантов (Фото:РИА Мелитополь)

Партизан Максим Махринов из оккупированного Токмака Запорожской области помогал ВСУ. Когда российские военные пришли к нему домой с обвинениями, он взорвал себя вместе с ними.



Об этом пишет местное издание РИА Мелитополь.

Максим Махринов взорвал себя вместе с двумя оккупантами при выходе из подъезда собственного дома в Токмаке. Россияне пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе.

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"Максим действительно партизанил, помогая освобождению родного города", – отмечает издание.

По информации издания, последними словами украинского партизана были "Слава Украине".



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