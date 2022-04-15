Позывной Волк. В Киевской области партизан ликвидировал около 12 оккупантов 15 апреля, 13:35 Цей матеріал також доступний українською Мужчина из движения сопротивления уничтожил 12 российских оккупантов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Во время оккупации Киевской области мужчина из движения сопротивления помогал украинским военным проводить разведку и уничтожать российских оккупантов.

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Как сообщили в Главном управлении разведки, боец с позывным Волк находился в одной из самых горячих точек Киевской области.

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После вхождения оккупационных войск предоставлял точную информацию о дислокации врага на оккупированной территории.

Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат — ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые были вовлечены в боевое патрулирование и охрану вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и состав медикаментов и горючего.

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Кроме того, во время одной из попыток прорыва десанта противника на БТР в сторону Киева, с дистанции около 100 метров на заранее выбранной позиции, нанес поражение личному составу противника, который находился на броне.



Отдельно Волк помогал эвакуироваться гражданскому населению, среди которых были дети.



Оккупанты начали разыскивать партизана, после чего было решено вывезти его на подконтрольную Украине территорию.

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