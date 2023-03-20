Бойцы ССО показали, как уничтожают партию оккупантов — видео 20 марта, 10:00 На Донецком направлении Силы спецопераций уничтожили партию оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

На Донецком направлении бойцы Силы спецопераций уничтожили партию российских оккупантов.



Соответствующее видео опубликовано на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«Вражеские огневые средства такие как ПЗРК Игла, двух видов ПТУРов (Корнет и Фагот), дрон-пушки и СПГ, не спасли их от уничтожения», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

Ранее в Сети появилось видео, как украинские военные за одну ночь уничтожили 10 танков оккупантов на Донецком направлении.

