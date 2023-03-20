Бойцы ССО показали, как уничтожают партию оккупантов — видео

20 марта, 10:00
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На Донецком направлении Силы спецопераций уничтожили партию оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

На Донецком направлении Силы спецопераций уничтожили партию оккупантов (Фото:Кадр видео Командование Сил специальных операций ВС Украины)

На Донецком направлении бойцы Силы спецопераций уничтожили партию российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

«Вражеские огневые средства такие как ПЗРК Игла, двух видов ПТУРов (Корнет и Фагот), дрон-пушки и СПГ, не спасли их от уничтожения», — говорится в подписи к ролику.

Видео дня

Ранее в Сети появилось видео, как украинские военные за одну ночь уничтожили 10 танков оккупантов на Донецком направлении.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Силы спецопераций Война России против Украины

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