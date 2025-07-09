Аналог Mavic. Что умеет разведывательный дрон Parrot Anafi UKR, специально созданный Францией для Украины
Французская компания-производитель представила Parrot Anafi UKR на Парижском авиасалоне Ле-Бурже в июне 2025 года (Фото: euro-sd.com)
В июне 2025 года французская компания Parrot представила на Парижском авиасалоне Ле-Бурже новый дрон Anafi UKR, специально разработанный и адаптированный для Вооруженных сил Украины.
NV рассказывает об этом дроне в своей инфографике.
Parrot Anafi UKR — это квадрокоптер, предназначенный для круглосуточной аэроразведки. Он является более дорогим аналогом общеизвестных китайских дронов Mavic и был создан Францией специально для ВСУ. В сентябре 2024 года также Литва закупила партию этих дронов на сумму €2,5 млн.
Производителем таких дронов является французская компания Parrot.
Технические характеристики:
- Масса: 959 г
- Взлетный вес: 1,45 кг
- Время полета: 38 мин
- Скорость полета: 17 м/с
- Дальность полета: 23 км
- Высота полета: до 5 км
- Время развертывания: <2 мин
- Стоимость: €15 тыс.
- Рабочая температура: от -36°C до +50°C
- Длина: 35 см
- Ширина: 66,5 см
- Высота: 11,6 см
Возможность установки батареи XLR увеличивает время работы дрона до 50 минут, а дальность полета — до 40 км.
Квадрокоптер выдерживает скорость ветра до 15 м/с.
Управляют им с помощью планшета и наземной станции.
Дрон имеет двойной стабилизированный подвес с дневной RGB-камерой с 35-кратным зумом и тепловизионной системой FLIR Boson.
Оптическая камера позволяет обнаруживать цели размером с человека на дистанции до 2,2 км, а тепловизор — до 173 м с высоты 120 м.
Дрон устойчив к средствам РЭБ и работает без GPS-навигации
Он имеет зашифрованную систему двойной радиосвязи Wi-Fi и 5G, военное радио MARS, а также резервный канал связи LoRa для автономного возвращения дрона
Данные производителя, Милитарного, Defence Express