Депутаты парламентов Ирландии и Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа 24 ноября, 19:48 Парламент Ирландии голосует за признание Голодомора геноцидом украинского народа (Фото:Посольство Украины в Ирландии)

Верхняя палата парламента Ирландии и парламент Молдовы признали геноцидом украинского народа Голодомор 1932−1933 годов в Украине.

Посольство Украины в Ирландии заявило, что страна не боится называть вещи своими именами.

«Поистине историческое решение Шенад Эрен о признании Голодомора 1932−1933 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия входит в число наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами», — говорится в сообщении посольства.

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Кроме того, парламент Молдавии на заседании в четверг, 24 ноября, принял декларацию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.

За документ проголосовали 54 депутата, ни одного голоса против не было. При этом представитель Коммунистической партии Молдовы Олег Рейдман перед голосованием предлагал снять с повестки декларацию.

«Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт умышленного геноцида против украинского народа», — говорится в декларации.

Парламент Молдовы также обратился с призывом ко всем парламентам мира, международным учреждениям проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям, совершенным в 1932—1933 гг.

В четверг, 24 ноября, парламент Румынии и Объединенный переходный кабинет Беларуси признали Голодомор 1932−1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

В апреле 2022 года Голодомор единогласно признала геноцидом украинцев палата депутатов чешского парламента.

Ранее это преступление было признано геноцидом украинского народа 16 странами мира.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора. В XX веке украинцы пережили три таких трагедии — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают Голодомор 1932—1933 годов. По разным данным, в это время от голода погибли от семи до 10 млн человек.