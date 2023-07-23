С понедельника парковки в Киеве снова станут платными

23 июля, 15:58
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В Киеве парковки снова станут платными (Фото:КГГА)

В Киеве парковки снова станут платными (Фото:КГГА)

В Киеве с понедельника, 24 июля, возобновляется оплата за парковку через мобильное приложение Киев Цифровой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни — парковка остается бесплатной.

Отмечается, что оплатить услугу с помощью приложения Киев Цифровой можно в несколько шагов:

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  • Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка»;
  • Выберите номер авто из списка или укажите его;
  • Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении;
  • Нажмите «Начать парковку». Начнется отсчет времени;
  • Нажмите «Завершить парковку», как только авто покинет паркинг.

Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически — в 22:00.

Оплата начисляется, пока длится парковка в приложении, независимо от местонахождения авто, подчеркнули в КГГА.

Списание средств осуществляется автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца, пояснили в КГГА.

Там отметили, что пользователь Киев Цифровой также может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать необходимый из них в меню почасовой парковки.

Оплатить можно банковской карточкой, Apple Pay или Google Pay. В КГГА отметили, что на муниципальных парковочных площадках не принимают наличные.

«Если кто-то требует оплатить услугу таким образом — вызывайте полицию. Городское приложение позволяет оплатить парковку в бюджет Киева и поддержать восстановление инфраструктуры города», — подчеркнули в КГГА.

Там отметили, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Киев КГГА Парковки Парковка

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