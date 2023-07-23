С понедельника парковки в Киеве снова станут платными
В Киеве парковки снова станут платными (Фото:КГГА)
В Киеве с понедельника, 24 июля, возобновляется оплата за парковку через мобильное приложение Киев Цифровой.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Оплачивать парковку будет необходимо только по будням с 8:00 до 22:00. В выходные дни — парковка остается бесплатной.
Отмечается, что оплатить услугу с помощью приложения Киев Цифровой можно в несколько шагов:
- Выберите «Сервисы водителя» → «Почасовая парковка»;
- Выберите номер авто из списка или укажите его;
- Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении;
- Нажмите «Начать парковку». Начнется отсчет времени;
- Нажмите «Завершить парковку», как только авто покинет паркинг.
Кроме того, в приложении можно установить время для автоматического завершения парковки, в противном случае парковка завершается автоматически — в 22:00.
Оплата начисляется, пока длится парковка в приложении, независимо от местонахождения авто, подчеркнули в КГГА.
Списание средств осуществляется автоматически, когда общая сумма за почасовую парковку достигает 100 гривен. Если сумма меньше, то оплата списывается 1 числа следующего месяца, пояснили в КГГА.
Там отметили, что пользователь Киев Цифровой также может добавить несколько номеров автомобилей в приложение. Перед началом парковки нужно выбрать необходимый из них в меню почасовой парковки.
Оплатить можно банковской карточкой, Apple Pay или Google Pay. В КГГА отметили, что на муниципальных парковочных площадках не принимают наличные.
«Если кто-то требует оплатить услугу таким образом — вызывайте полицию. Городское приложение позволяет оплатить парковку в бюджет Киева и поддержать восстановление инфраструктуры города», — подчеркнули в КГГА.
Там отметили, что во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей.