«Наводим красоту и обнимаем». Как мастера столичной бьюти-индустрии бесплатно обслуживают украинцев в деоккупированных селах 8 августа, 19:01 Эксклюзив НВ По опыту 12 выездов в Киевскую область бьюти-волонтеры уверены — люди после оккупации много держат в себе и часто им нужно просто поделиться (Фото:Наталья Кравчук)

Топовые мастера индустрии красоты путешествуют по Киевщине и бесплатно предоставляют полный спектр своих услуг жителям деоккупированных сел, а заодно помогают им психологически пережить травму и выговориться

Старый потрепанный дом культуры в селе Здвижевка Бучанского района, что в 50 км от столицы, такого ажиотажа, как в этот жаркий августовский день, не видал с советских времен. С самого утра к облицованному избитым кафелем зданию начали стекаться местные жители. Женщины в аккуратно завязанных платках, стайки девочек-подростков в коротких ярких топах, бабушки с тележками и седовласые мужчины — все выстроились в очередь в фойе дома культуры и живо обсуждали главную тему повестки дня: в селе ждали столичных мастеров индустрии красоты.

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«Васильевна, а вы маникюр делать будете?», — спрашивает соседку по очереди селянка в ярком платке. «Да куда мне, — вздыхает та в ответ. — У меня хозяйство. Мне бы только волосы в порядок привести».

И женщины переходят к обычным разговорам для Здвижевки, попавшей под российскую оккупацию в первые же дни войны, — как окончательно починить крышу после артиллерийского обстрела, сколько стоил новый генератор и достали ли в конце концов снаряд из огорода соседей.

Но даже эти сверхважные разговоры стихают в одно мгновение, когда возле ДК останавливается белый микроавтобус со столичными номерами. Затаив дыхание, селяне наблюдают, как оттуда один за другим выпрыгивают два десятка «пришельцев» — молодых, стильно одетых и улыбающихся людей с чемоданами в руках. Это команда бьюти-волонтеров из Киева, которые уже третий месяц ездят по оккупированным селам и городам и бесплатно прихорашивают местных жителей, пострадавших от российской агрессии.

«Наводим красоту и обнимаем», — такой слоган команды, состоящей из 26 топовых столичных парикмахеров, бровистов, массажистов, визажистов и мастеров маникюра. Благодаря своим талантам, уверены мастера, они помогают людям с психологическими травмами не только привести в порядок тело, но и душу — выговориться и выплакаться, получить поддержку и почувствовать себя не забытыми.

«Маникюр или прическа для женщин — это обычно святое. Хотя дело на самом деле не в этих процедурах, — объясняет логику основательница инициативы Beauty_volunteers Ольга Белицкая. — Большинство женщин, к которым мы ездим, никогда не делали маникюр. Это вопрос внимания и заботы. Сейчас это больше о психотерапии».

Среди нескольких десятков мастеров команды Beauty volunteers – топовые парикмахеры, визажисты, бровисты, массажисты и мастера маникюра / Фото: Наталья Кравчук

Ради этого бьюти-десант по понедельникам высаживается в одном из населенных пунктов Киевщины, а там благодаря сарафанному радио местные уже выстраиваются в очереди.

КРАСОТА СПАСЕТ МИР

«Здесь люди» — эта надпись на каждом заборе на главной улице встречает нечастых гостей маленькой Здвижевки. Российские войска зашли в эту деревню 25 февраля и до апреля фактически держали в заложниках 800 местных жителей.

«Здесь была их техника, продуктовые склады, санчасть и штаб. Через нас они шли штурмовать Киев, — объясняет староста села Раиса Козыр. — Разрушены 80 домов. Зеленых коридоров не было, и люди выезжали на свой страх и риск, потому есть и погибшие».

По ее словам, через четыре месяца после освобождения, сдвижевчане хоть немного и пришли в себя после тех событий, но остаются без работы и жилья, а свои сбережения до копейки тратят на строительство и ремонты. Поэтому приезда бьюти-волонтеров они ждали как праздника, ведь простые радости мирной жизни небогатые селяне себе позволить пока просто не могут.

Село Здвижевка стало для команды Белицкой 12-м выездом в их путевом листе. «У нас очень известные мастера, которые работали со звездами и политиками, на телевидении и в развлекательных шоу, — рассказывает о коллегах Белицкая. — Большинство с безумным опытом и солидным прайсом на услуги. Но для каждого понедельник — день добрых дел».

До войны основательница инициативы Beauty volunteers 32-летняя Ольга Белицкая преподавала макияж и была главным визажистом известного французского бренда / Фото: Наталья Кравчук

Сама Белицкая до войны также имела успешную карьеру — преподавала и была одним из главных визажистов известного французского бренда Guerlain. В первые месяцы вторжения мастер вместе с фондом Таблеточки помогала приводить в порядок врачей, которые тогда безвылазно жили в больнице Охмадет. Когда появилась идея переключить фокус творческого внимания на жителей деоккупированных городов, визажист бросила клич среди коллег в соцсетях, начала искать контакты местных администраций и уже в конце мая поехала на первый выезд в ирпенский санаторий Дубки.

«Мне запомнилась клиентка оттуда, которая никогда в жизни не делала брови, — вспоминает Белицкая. — Она стояла в стороне, я ее едва уговорила. А когда села, начала плакать, дальше мы плакали уже вместе. В конце концов, сделали полный комплекс процедур и от нас она буквально вылетела на крыльях. А мы просто ее послушали».

Тогда Белицкая поняла, что люди после оккупации многое держат в себе, и часто им нужно просто поделиться.

Теперь подобные выезды волонтеры делают еженедельно, причем расходные материалы, топливо, кофе и обеды для команды мастера иногда оплачивают из собственного кошелька. На одной локации бьюти-десант работает по пять-шесть часов — иногда за одну смену сквозь их руки проходят до сотни жителей пригородов, получающих бесплатно новые стрижки, гигиенический маникюр, окрашенные брови и массажи. А вот с покраской волос есть проблемы, потому что волонтерам чаще всего выделяют помещение без горячей воды.

«Но ничто не может стать между нашими женщинами и отросшими корнями, — смеется Белицкая. — Они бегают через огороды смывать краску, а если далеко бежать — приходят со своим тазиком и чайником».

РАБОТА ТВОРИТЬ МАГИЮ

Тем временем в скромном зале здвижовского ДК с декором из искусственных цветов, украинских флагов и бетонного панно советских времен гудят фены и щелкают ножницы.

Каждый понедельник сквозь руки столичных бьюти-волонтеров проходят до сотни жителей деоккупированных пригородов Киевщины / Фото: Наталья Кравчук

Над баклажанным каре молчаливой женщины уже полчаса колдует кудрявый юноша в модных оверсайз штанах — 34-летний парикмахер Андрей Гуцало, присоединившийся к бьюти-волонтёрам уже в третий раз.

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