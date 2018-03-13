Паралимпиада-2018: сборная Украины выиграла еще одно золото и поднялась на второе место медального зачета

Украинская биатлонистка Оксана Шишкова заняла первое место в гонках на 10 километров среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.
Эта золотая медаль позволила подняться Украины на второе место медального зачета.
Кроме того, украинские спортсмены завоевали еще две медали этого дня, в частности, серебро получил биатлонист Александр Казик на дистанции 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения, бронзовую медаль выиграл биатлонист Юрий Уткин на дистанции 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения.
В активе украинской сборной уже 15 медалей: пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых. Украина сейчас занимает второе место в медальном зачете, уступая только США.
Ранее украинец Тарас Радь одержал четвертую золотую медаль для сборной в биатлоне (12,5 км сидя).
Кроме того, украинка Людмила Ляшенко в биатлонной гонке среди женщин в квалификации стоя одолела дистанцию 10 километров за 36 минут 23,6 секунды, получив бронзовую медаль.
Еще один украинец Игорь Рептюх стал серебряным призером Паралимпиады в биатлоне на 12,5 км стоя.
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