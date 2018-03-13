Паралимпиада-2018: сборная Украины выиграла еще одно золото и поднялась на второе место медального зачета

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Оксана Шишкова стала лучшей в биатлоне на Паралимпийских играх-2018
Фото: National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee

Оксана Шишкова стала лучшей в биатлоне на Паралимпийских играх-2018

Украинская биатлонистка Оксана Шишкова заняла первое место в гонках на 10 километров среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Эта золотая медаль позволила подняться Украины на второе место медального зачета.

Кроме того, украинские спортсмены завоевали еще две медали этого дня, в частности, серебро получил биатлонист Александр Казик на дистанции 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения, бронзовую медаль выиграл биатлонист Юрий Уткин на дистанции 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения.

В активе украинской сборной уже 15 медалей: пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых. Украина сейчас занимает второе место в медальном зачете, уступая только США.

Ранее украинец Тарас Радь одержал четвертую золотую медаль для сборной в биатлоне (12,5 км сидя).

Кроме того, украинка Людмила Ляшенко в биатлонной гонке среди женщин в квалификации стоя одолела дистанцию ​​10 километров за 36 минут 23,6 секунды, получив бронзовую медаль.

Еще один украинец Игорь Рептюх стал серебряным призером Паралимпиады в биатлоне на 12,5 км стоя.

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