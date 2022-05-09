Победобесие в действии. Как РФ пытается проводить парады к 9 мая в оккупированных украинских городах 9 мая, 17:30 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Акция рашистов в Херсоне к 9 мая (Фото:Кадр видео Суспільне Херсон via Telegram)

«Карнавал» а Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в разрушенном Мариуполе оккупанты устроили "празднование 9 мая", а вместо «парада» провели "карнавал".

Видео дня

По словам Андрющенко, для этого из оккупированных Новоазовска и Донецка завезли людей, преимущественно россиян.

Он добавил, что к мероприятию избирательно привлекли людей пожилого возраста из Мариуполя.

Оккупанты во главе с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным пронесли по одной из улиц города полотно в цветах георгиевской ленты.

«Настоящий праздник чего там. Особенно на фоне канонады из Азовстали … Людей заманивают на площадь из-за обещаний полевой кухни и дополнительных наборов еды», — отметил Андрющенко.

Он также показал, как оккупанты зажигают вечный огонь в Мариуполе напротив разрушенных российскими атаками домов.

«Мариуполь. 9 мая. Путлерюгенс на месте. Вечный огонь из самой Москвы — на месте. Оккупанты на месте. Коллаборанты на месте. Единственные кого нет — мариупольцев. Что-то с праздником пошло не так. Потому, что Мариуполь — это Украина, а не московия», — написал помощник мэра Мариуполя, опубликовав соответствующее видео.

Он также опубликовал фото подъезда с выбитыми обстрелом окнами как раз со стороны зажженного «вечного огня».

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже более двух месяцев. Действия российских военных повлекли за собой масштабную гуманитарную катастрофу в Мариуполе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. В результате там погибли более 25 тысяч жителей.

Оккупанты сжигют тела людей в мобильных крематориях и свозят их в братские могилы. Часть мариупольцев вывозят на территорию ОРДО или в Россию, заставляя проходить через фильтрационные лагеря.



Город продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки и нацполиция. Сейчас они окружены на территории завода Азовсталь, но продолжают борьбу с оккупантами.



Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, унеся раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков.



Красные флаги в парке Славы в Херсоне и «празднование» в Херсонской области

В оккупированном Херсоне оккупанты устроили «празднование 9 мая» в Парке Славы.

Об этом сообщило Суспільне Херсон. Людей собрали с красными флагами, чтобы снять видео для российских СМИ. «Раньше сообщалось, что для этого привезут людей из Крыма», — говорится в сообщении.

В материале Суспільного сообщается, что на митинг оккупантов в Херсоне для необходимой России картинки «поддержки», пришли коллаборанты Владимир Сальдо, Кирилл Стремоусов и Алексей Журавко.



Издание Мост пишет, что празднование прошло «очень скромно» и на него не явился самопровозглашенный «мэр» Александр Кобец.



«Не было ни традиционного шествия от площади Героев до парка Славы, ни большого количества участников, как это было в предыдущие годы. Утром возле танка собралось несколько сотен человек, которых развлекали свадебные лабухи в пилотках, которых еще вчера привезли из Симферополя. Их охраняли десятки автоматчиков», — говорится в сообщении издания.



В целом от танка до мемориала прошло несколько сотен человек. У мемориала их встретили только российские десантники.



Тем временем кремлевские СМИ распространяют видео о первом шествии «бессмертного полка» в Херсоне.

В Новой Каховке людей собрали в Парке Славы возле Вечного огня.

«Колонну возглавил Павел Филипчук с кучкой муртадов, назначенных военными РФ руководить Каховским районом», — отмечется в сообщении.

В Каховке акция была более масштабной. Суспільне предполагает, что в акции принимали участие преимущественно привезенные туда люди, так как, по данным журналиста Олега Батурина, российские военные обошли дома и предупредили людей о том, чтобы они вели себя тихо.

«Российские оккупанты так боятся людей, что запрещают им открывать окна, балконы и выглядывать в окна во всех домах по соседству с вечным огнем и местом проведения завтрашнего победоносного карнавала», — написал Батурин.



В Скадовске к Вечному огню утром пришли с цветами без какой-либо символики.

Также в оккупированном Скадовске провели «бессмертный полк».



В Новотроицком состоялся митинг, поучаствовать в котором местных жителей пригласил сельский совет. Мероприятие провели под украинскими флагами, но за ним наблюдали вооруженные российские военные.

По словам очевидцев, рядом заметили несколько машин с крымскими номерами.

Митинг в Новотроицком Херсонской области / Фото: Суспільне Херсон

Мелитополь Запорожской области: попытка массового привлечения детей

Издание Telegraf пишет, что в Мелитополе Запорожской области изначально на улицах было немного людей, и только оккупанты на своей технике.

Люди стали выходить около 10 утра.

«На так называемый „парад“ пускали только через специальные турникеты металлоискателей, а за парадом с крыш наблюдали снайперы», — пишет издание.

Telegraf отмечает, что к 9 мая в Мелитополе детей заставляли носить георгиевские ленты и заучивать тематические стишки, а 9 мая в центре города заметили маленькую девочку в камуфляже и с георгиевскими лентами.

Фото: telegraf.com.ua

Издание пишет, что на митинге оккупантов присутствовали российские флаги, но гораздо больше в городе красных советских флагов, а на фоне всего этого играют советские «хиты» Второй мировой войны.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе оккупантам не удалось провести "празднование 9 мая".



«Подготовку к нему („празднованию 9 мая“) они проводили почти месяц. Началось это с возобновления учебного процесса в наших школах, чтобы готовить наших детей», — сказал он.



Однако, по словам мэра, оккупантам ничего не удалось сделать.

«Родители не захотели отпускать детей и участвовать в этом. Потому им не удалось провести 9 мая. Вчера вечером они сделали заявление о том, что сегодня опасно выходить в город праздновать 9 мая», — сказал он.



Федоров добавил, что жители Мелитополя «не празднуют с оккупантами».



«Наши жители не выходят на улицы, не празднуют с оккупантами и коллаборантами 9 мая, а мы вместе отпразднуем и день победы над нацизмом, и день победы над рашизмом», — сказал он.

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