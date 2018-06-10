Парад джек-рассел-терьеров в Киеве сопровождали три экипажа патрульной полиции

В рамках ежегодного парада Джек Рассел в Киеве несколько десятков собак породы джек-рассел-терьер пробежались по центру города в нарядных костюмах.
Об этом сообщает ТСН.
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Конечной точкой парада стала арка Дружбы Народов, возле которой была организована собачья ярмарка, конкурсы, мастер-классы и праздничный концерт.
Парад сопровождали экипажи патрульной полиции. От Майдана Независимости до Национальной филармонии временно ограничили движение автомобилей.
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