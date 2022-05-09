Жительница страны-агрессора России о параде 9 мая: На*рен он нужен? У всех настроения нет — перехват СБУ

9 мая, 12:44
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Страна агрессор провела парад 9 мая (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Страна агрессор провела парад 9 мая (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Россияне критикуют парад 9 мая, но призывают «бить» украинцев, об этом свидетельствуют перехватившие СБУ телефонные разговоры.

Война России против Украины — главные события 9 мая

«Не знаю, к чему этот парад? На*рен он нужен? Позорно это все… У всех настроения нету… Дебилизм полный. Все поникшие ходят, грустные… Ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас настало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна…» — говорит жительница агрессора.

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Однако она считает, что причина проблем — украинцы, поэтому их нужно "бить".

https://www.youtube.com/watch?v=r9_EyrPeiPY&t=1s

«Бейте этих гадов!.. После всего, что они делают, гады!» — посоветовала мать сыну-оккупанту.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) 9 мая Война России против Украины

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