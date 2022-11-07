Папе Римскому после скандальных заявлений передали часть российской мины из Украины 7 ноября, 21:05 Папа Римский и Святослав Шевчук (Фото:УГКЦ)

Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.

Об этом говорится на странице Украинской Греко-Католической Церкви.

Папа Франциск во время разговора выразил свою близость с многострадальным украинским народом и заверил, что находится рядом с ним в молитве и конкретных действиях.

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«Война в Украине явно колониальна и предложения мира, поступающие к нам из России, — это ничто иное, как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и, в частности, Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование Украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью. В российских предложениях мира пока отсутствует какая-либо предметность для диалога», — заявил глава УГКЦ.

Франциску передали осколок от российской мины / Фото: УГКЦ

Шевчук рассказал Папе Римскому о служении УГКЦ в условиях войны, а также поделился личными свидетельствами увиденного во время пастырских визитов в приходы в Центре, на Востоке и Юге Украины — наиболее пораженных от российской агрессии территорий. В завершение аудиенции Блаженнейший Святослав вручил Папе Римскому символический подарок — фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в Ирпене.

«Это символический подарок не только потому, что это фрагмент российской мины, уничтожившей наш храм в городе-мученике Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они — видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю», — пояснил Шевчук.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что жестокость российских военных в Украине «не присуща российскому народу». Он заявил об уважении к «российскому гуманизму».

Позже посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Папа Римский Франциск, видимо, невнимательно читал произведения российского писателя Достоевского, иначе не удивлялся бы жестокости россиян.

