Папа Римский призвал мир не допустить ядерной войны из-за войны России против Украины 25 октября, 22:08 Папа Римский Франциск (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Нынешняя ситуация в мире схожа с Карибским кризисом, который имел место 60 лет назад, и поэтому политики должны приложить дипломатические усилия, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны из-за событий в Украине.

Об этом заявил Папа Римский Франциск, сообщает Голос Америки.

«Сегодня, в сущности, очевидна угроза того, чего мы боялись и надеялись, что это никогда больше не вернется: применение ядерного оружия, которое даже после Хиросимы и Нагасаки совсем зря продолжают производить», — заявил Папа Римский.

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По его словам, планы влиятельных мировых лидеров не учитывают справедливые надежды народов, а сегодняшний мрачный сценарий он осудил.

«Сегодня мир серьезно нарушен, подвергся нападению и попранию, и это в Европе, на том же континенте, который в прошлом веке пережил ужасы двух мировых войн», — добавил Папа Римский.

Он добавил, что с тех пор войны продолжаются, вызывая кровопролитие и приводя к обнищанию Земли, однако ситуация, которую сейчас переживает мир, особенно драматична.

24 октября командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу применения ядерного оружия должны восприниматься серьезно.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ядерная угроза для Украины реальна всегда, поскольку «у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием».

