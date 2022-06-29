Папа римский назвал «варварской атакой» ракетный удар, который Россия нанесла по Кременчугу

29 июня, 15:02
Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск отреагировал на ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, который страна-агрессор Россия нанесла в понедельник, 27 июня.

Об этом сообщает Independent.

Папа Римский Франциск заявил, что он каждый день носит в «своем сердце дорогую и замученную Украину», которая страдает от варварских атак, подобных той, что обрушилась на торговый центр в Кременчуге.

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По словам понтифика, он молится, «чтобы эта безумная война поскорее закончилась».

https://www.youtube.com/watch?v=8R3dlTY5ZIU

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м. На месте обнаружили 18 погибших и семь фрагментов тел, один человек скончался в больнице. 21 человек считается пропавшим без вести. Спасатели разобрали 60% завалов.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Папа римский Кременчуг Война России против Украины

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