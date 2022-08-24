Убийство Дугиной: папа римский назвал российскую фашистку «невинной жертвой войны» — Reuters

24 августа, 15:20
Ранее Франциск встречался с женами защитников Азовстали, к расправе над которыми призывала Дугина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Ранее Франциск встречался с женами защитников Азовстали, к расправе над которыми призывала Дугина (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Глава Католической церкви Франциск высказал свои соболезнования по поводу смерти российской фашистки Дарьи Дугиной, автомобиль которой был подорван под Москвой 20 августа.

Как сообщает агентство Reuters, понтифик назвал ее «невинной жертвой войны».

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При этом столь провокационное заявление он сделал в День Независимости Украины, ставшей жертвой так называемого «русского мира», одним из главных идеологов которого является отец российской праворадикальной националистки Александр Дугин.

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Говоря о вторжении РФ, которое длится уже шесть месяцев, папа римский назвал его «безумием».

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В то же время, упоминая смерть Дугиной, которая призывала к войне против Украины и называла ее защитников «нацистами», Франциск заявил, что она якобы ни в чем не виновата.

«Невинные платят за войну», — сказал понтифик.

Стоит напомнить, что до этого папа римский встречался с женами защитников Азовстали, к расправе над которыми призывала Дугина.

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Это уже не первый случай, когда Франциск попытался поставить знак равенства между российскими захватчиками и жертвами их военных преступлений.

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Ранее Ватикан организовал шествие, в котором пригласил принять участие украинку и россиянку, которые вместе несли крест, что должно было символизировать «примирение» между двумя народами.

Кроме того, во время пасхальной речи понтифик выступил с критикой вооруженной агрессии против Украины, однако не упомянул Россию, начавшую этот кровавый конфликт.

В то же время он заявил, что войну спровоцировал якобы «лай НАТО в двери РФ».

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Папа римский Александр Дугин Франциск Война России против Украины

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