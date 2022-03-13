«Остановите эту бойню». Папа Римский осудил войну в Украине и назвал Мариуполь городом-мучеником 13 марта, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Папа Римский осудил агрессию против Украины (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Во время воскресной проповеди Папа Римский Франциск осудил «неприемлемую вооруженную агрессию России против Украины» и варварское убийство детей и мирных жителей.

В воскресенье, 13 марта, Папа Римский Франциск выступил перед тысячами людей, которые собрались для воскресной молитвы на площади Святого Петра в Риме. Во время проповеди он назвал осажденный российскими войсками Мариуполь «городом-мучеником» и призвал организовать «по-настоящему безопасные коридоры», чтобы жители могли покинуть город.

Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS

«Именем Бога я прошу вас: остановите эту бойню», — сказал понтифик. Он добавил, что украинские города рискуют «превратиться в кладбища». Примечательно, что в своем осуждении войны Папа Римский ни разу не вспомнил Россию, отмечает The Guardian. Тем не менее, по словам издания, он использовал в своей речи такие выражение как «вооруженная агрессия» и «отсутствие веских стратегических причин».

Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS

Это не первая проповедь с начала войны в Украине, в которой Папа Римский осуждает агрессию.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.