«Остановите эту бойню». Папа Римский осудил войну в Украине и назвал Мариуполь городом-мучеником

13 марта, 17:39
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Папа Римский осудил агрессию против Украины (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Папа Римский осудил агрессию против Украины (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Во время воскресной проповеди Папа Римский Франциск осудил «неприемлемую вооруженную агрессию России против Украины» и варварское убийство детей и мирных жителей.

В воскресенье, 13 марта, Папа Римский Франциск выступил перед тысячами людей, которые собрались для воскресной молитвы на площади Святого Петра в Риме. Во время проповеди он назвал осажденный российскими войсками Мариуполь «городом-мучеником» и призвал организовать «по-настоящему безопасные коридоры», чтобы жители могли покинуть город.

Vatican Media/­Handout via REUTERS
Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS

«Именем Бога я прошу вас: остановите эту бойню», — сказал понтифик. Он добавил, что украинские города рискуют «превратиться в кладбища». Примечательно, что в своем осуждении войны Папа Римский ни разу не вспомнил Россию, отмечает The Guardian. Тем не менее, по словам издания, он использовал в своей речи такие выражение как «вооруженная агрессия» и «отсутствие веских стратегических причин».

Vatican Media/­Handout via REUTERS
Фото: Vatican Media/­Handout via REUTERS

Это не первая проповедь с начала войны в Украине, в которой Папа Римский осуждает агрессию.

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Редактор: Юлия Найденко

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Теги:   Папа римский Война России против Украины

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