Опроверг слухи об отставке. Папа римский заявил, что намерен посетить Киев и Москву
Папа римский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)
Папа римский Франциск заявил, что планирует в ближайшее время посетить Киев и Москву.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, он собирается посетить Канаду в этом месяце и надеется, что сможет поехать в Москву и Киев как можно скорее.
Понтифик заявил, что он не планирует уйти в отставку в ближайшем будущем.
Франциск также опроверг слухи о том, что у него рак, пошутив, что его врачи ничего ему об этом не сказали.
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