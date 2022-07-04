Опроверг слухи об отставке. Папа римский заявил, что намерен посетить Киев и Москву

4 июля, 12:32
Папа римский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск заявил, что планирует в ближайшее время посетить Киев и Москву.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, он собирается посетить Канаду в этом месяце и надеется, что сможет поехать в Москву и Киев как можно скорее.

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Понтифик заявил, что он не планирует уйти в отставку в ближайшем будущем.

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Франциск также опроверг слухи о том, что у него рак, пошутив, что его врачи ничего ему об этом не сказали.

https://www.youtube.com/watch?v=MYAvQv9LSBY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Папа римский Ватикан Война России против Украины

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