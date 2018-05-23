Папа Римский поддержал бойцов АТО - фото

Украинские военные на встрече с Папой Римским в Ватикане 23 мая

23 мая Папа Римский в Ватикане встретился с украинской военной делегацией, в которую вошли причастные к защите восточных границ Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Ватикане.

В частности, с Понтификом встретились на площади Святого Петра украинские военные и бойцы Национальной гвардии, пограничники, раненые воины АТО, женщины, потерявшие мужей на войне, курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

Делегацию возглавлял руководитель Департамента военного капелланства Украинской греко-католической церкви владыка Михаил Колтун.

Приветствуя украинских воинов, Понтифик отметил, что он неустанно молит Господа, "чтобы он излечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогую украинскую землю".

Украинские военные также имели возможность лично приветствовать Папу Франциска.

Это не впервые Ватикан обратил внимание на ситуацию в Украине. В январе Папа напомнил о конфликте на Донбассе в ходе традиционной встречи с послами стран мира, аккредитованных при Святом престоле.