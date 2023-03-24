Петиция о создании Пантеона героев Украины на Аскольдовой могиле в Киеве набрала 25 тысяч подписей 24 марта, 12:03 На Аскольдовой могиле в Киеве похоронили Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи (Фото:Nick Grapsy/Wikimedia)

Петиция о создании на Аскольдовой могиле в Киеве Пантеона героев Украины набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

Петиция, опубликованная на сайте главы украинского государства, собрала более 25 тысяч подписей менее чем за три дня. На данный момент ее поддержали 25 366 человек.

Петицию зарегистрировала невеста погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным Да Винчи — парамедик и депутат Киевсовета Алина Михайлова.

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Фото: petition.president.gov.ua

Она опубликовала в соцсетях предложение создать на Аскольдовой могиле в Киеве, где с государственными почестями похоронили Дмитрия Коцюбайло, Пантеон Героев Украины. В качестве примера она привела Арлингтонское национальное кладбище в США, военное кладбище, где похоронены участники войн, президенты США, главы верховного суда и астронавты.

Михайлова отметила, что сейчас, как никогда, Украине нужен Национальный Пантеон Героев Украины, государственный мемориальный комплекс, где чествуют память выдающихся деятелей, славных военных командиров, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен.

Дмитрий Коцюбайло — активный участник Революции Достоинства. Участвовал в боевых действиях с начала войны России против Украины. В 2014 году командовал взводом добровольцев Правого сектора, в 2015 году стал командиром роты.

В декабре 2021 года был удостоен звания Герой Украины. Являлся командиром 1-го отдельного механизированного батальона Сухопутных войск ВСУ Волки Да Винчи.

Дмитрий погиб в боях за Бахмут 7 марта. Ему было 27 лет. О гибели украинского героя сообщил во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский.



