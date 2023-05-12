«Пригожин точно работает не на своих». Что способствовало панике росвоенкоров и для какой одной цели предназначены Storm Shadow — Левин 12 мая, 19:08 NV Премиум Пехотные подразделения 93-й бригады Холодный Яр оттачивают навыки боев в урбанизированной местности (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV прокомментировал панику российских военкоров относительно украинского контрнаступления, которое так и не началось, а также передачу Британией ракет Storm Shadow для уничтожения Крымского моста.

— Паника среди так называемых российских военкоров была странная. Вчера вечером мы все за этим наблюдали, много всего написали. Один так называемый военкор обвинял Украину в применении химического оружия. Другая пропагандистка писала о том, что российская власть всех предала. Как вы поняли, а что случилось?

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— Украина проводит на тактическом уровне контрнаступательные мероприятия. Это не что-то новое. Это периодически происходило все это время. На угледарском направлении были тоже контрнаступательные мероприятия. Сейчас на бахмутском направлении это происходит.