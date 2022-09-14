Пандемия коронавируса скоро завершится — глава ВОЗ

14 сентября, 21:27
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Коронавирус в Украине (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Коронавирус в Украине (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

В мире скоро завершится пандемия коронавируса, для этого сложилась более подходящая ситуация.

Об этом 14 сентября на виртуальной пресс-конференции сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреесус, сообщает Reuters.

«Сейчас лучшее время, чтобы положить этому конец», — заявил он журналистам. Смертность от коронавируса на прошлой неделе была самой низкой с марта 2020 года.

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Тем не менее, страны должны тщательно пересмотреть свою политику и усилить ее по отношению к коронавирусу и будущим вирусам, а также вакцинировать 100% своих групп высокого риска и продолжать тестирование на вирус.

ВОЗ предупредила о возможности будущих волн вируса и заявила, что страны должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и медицинских работников.

«Мы ожидаем, что в будущем будут волны инфекций, потенциально в разные моменты времени по всему миру, вызванные разными штаммами, — сказала старший эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхов.

Коронавирус появился в мире в конце 2019 года, его переболели 606 миллионов человек, умерли почти 6,5 миллиона.

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При этом во Всемирной организации здравоохранения ожидают, что осенняя волна заболеваемости на COVID-19 в Украине достигнет пика в октябре.

Ранее министерство здравоохранения Украины в сентябре планирует разрешить всем гражданам делать вторую бустерную прививку от COVID-19.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   ВОЗ Коронавирус Covid-19

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